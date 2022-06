Résultat de la législative à Crépy : en direct

19:24 - Quel résultat à Crépy pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ?

Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Crépy, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 12,57% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,73% et 1,64% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 16,94% pour le bloc de gauche dans la commune.