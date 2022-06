En direct

19:47 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Eppeville ? Dans les 2 bureaux de vote d'Eppeville, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 16,87% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,31% et 0,81% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 18,99% à Eppeville pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Eppeville ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Eppeville. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Eppeville cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 45,96% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 19,29%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,87% et Éric Zemmour à 5,05%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - À Eppeville, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives à Eppeville. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont par exemple en mesure de priver les urnes de leurs citoyens à Eppeville (80400). En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,47% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 26,41% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

