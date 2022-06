Résultat de la législative à Ham : 2e tour en direct

19/06/22 12:01

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Ham (80400) seront incités à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Les électeurs de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 40,95% des votes au premier tour à Ham, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et celui qui fut le 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 23,83% et 16,59% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Ham avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 61,24% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 38,76% des votes.