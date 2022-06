Résultat de la législative à la Fère : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Fère sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Fère. En direct 17:52 - La coalition Mélenchon s'était placée sur la 3e marche à la Fère il y a 7 jours Dans l'unique bureau de vote de la Fère, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront probablement décisives ce dimanche pour le 2e round du scrutin. L'Insoumis avait cumulé 15,02% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est néanmoins à évaluer au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,17%, 1,5%, 0,81% et 0,69% le 10 avril. Ce sont donc 19,17% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à la Fère. 15:30 - À la Fère, la candidature Rassemblement National plébiscitée La candidature Rassemblement National a obtenu 39,71% des voix dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 18,93% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 15,02% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À la Fère, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? L'étude des élections passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2017, lors des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 33,8% des électeurs de la Fère au deuxième tour, ce qui représentait 535 votants sur les 1399 personnes inscrites sur les listes électorales. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Le député de la Fère se dévoilera ce soir Ces législatives 2022 sont donc relancées à la Fère, avec la seconde manche dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les quelques candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 1399 votants de la Fère ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Espace Drouot).

Résultats des législatives 2022 à la Fère - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Fère aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Dragon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à la Fère - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Fère

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Fère Nicolas Dragon (Ballotage) Rassemblement National 33,14% 39,71% Aude Bono-Vandorme (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,40% 18,93% Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,05% 15,02% Paul Mougenot Les Républicains 11,35% 7,82% Carole Ribeiro Divers droite 6,05% 5,56% Benjamin Cauchy Reconquête ! 3,87% 5,56% Michel Degouy Droite souverainiste 1,68% 5,56% Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche 1,47% 1,85% Participation au scrutin Circonscription La Fère Taux de participation 47,89% 35,42% Taux d'abstention 52,11% 64,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,40% Nombre de votants 34 707 498

Législatives 2022 à la Fère : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 47% des suffrages au premier tour à la Fère, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 18% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Fère avec 68% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 32% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants de la Fère (Aisne) seront incités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.