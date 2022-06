Résultat des législatives à la Fère - Election 2022 (02800) [PUBLIE]

13/06/22 01:42

Résultat des législatives 2022 à la Fère

Le résultat des élections législatives 2022 à la Fère est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à la Fère. À la Fère, les 1406 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de l'Aisne ont pris parti pour le candidat Rassemblement National. Nicolas Dragon a réuni 40% des votes au niveau de la ville. Aude Bono-Vandorme (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 19% des votes. De son côté, Olivier Fenioux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de la Fère. Les électeurs de 196 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aisne. Le niveau de l'abstention atteint 65% des électeurs inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 908 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Fère Nicolas Dragon Rassemblement National 33,14% 39,71% Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,40% 18,93% Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,05% 15,02% Paul Mougenot Les Républicains 11,35% 7,82% Carole Ribeiro Divers droite 6,05% 5,56% Benjamin Cauchy Reconquête ! 3,87% 5,56% Michel Degouy Droite souverainiste 1,68% 5,56% Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche 1,47% 1,85% Participation au scrutin Circonscription La Fère Taux de participation 47,89% 35,42% Taux d'abstention 52,11% 64,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,40% Nombre de votants 34 707 498

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Fère sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à la Fère ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à la Fère, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 16,17% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,5% et 0,81% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 18,48% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - À la Fère, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces dynamiques des derniers jours s'appliqueront probablement sur les législatives à la Fère au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Lors du dernier scrutin, à la Fère, Marine Le Pen figurait à la tête du vote de la présidentielle avec 46,88% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,13%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,17% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,89%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à la Fère ? À la Fère, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives. L'inflation pourrait en effet pousser les habitants de la Fère à se désintéresser de l'élection. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 34,71% au sein de la ville. L'abstention était de 36,88% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention à la Fère va-t-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 35,12% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de la Fère. Le taux de participation était de 33,8% pour le dernier round. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à la Fère ? Pour ces élections législatives de 2022 à la Fère, l'unique bureau de vote (Espace Drouot) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 8 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit légèrement moins que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à la Fère : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 47% des suffrages au premier tour à la Fère, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 18% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Fère avec 68% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 32% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants de la Fère (Aisne) seront incités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.