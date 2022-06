Résultat de la législative à Laon : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Laon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Laon. En direct 17:35 - La Nouvelle union populaire s'était placée sur la 3e marche à Laon dimanche dernier Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Laon, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième manche des élections législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. À Laon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,23%, 4,58%, 1,29% et 2,42% le 10 avril. Ce sont donc 27,52% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Laon. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Laon ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il faut cependant tenir compte des caractéristiques locales, comme à Laon. Au soir du premier tour de l'élection législative, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Laon ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 27,51% des votes. En 2e position, la candidature Rassemblement National recueille 27,48% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 25,09% des suffrages. 13:30 - À Laon, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Le week-end dernier, 41,98% des électeurs inscrits à Laon avaient pris part au vote. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 64,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 64,27% au premier tour, c'est-à-dire 9805 personnes. 10:30 - Les élections sont reparties à Laon ! A quelle heure s'achèvent les législatives ? Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Laon seront vraisemblablement communiqués dans la foulée de la fermeture des 20 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait tomber dans les heures suivantes pour la ville d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Laon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Laon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Dragon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Laon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Laon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Laon Nicolas Dragon (Ballotage) Rassemblement National 33,14% 27,48% Aude Bono-Vandorme (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,40% 27,51% Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,05% 25,09% Paul Mougenot Les Républicains 11,35% 5,98% Carole Ribeiro Divers droite 6,05% 6,47% Benjamin Cauchy Reconquête ! 3,87% 4,44% Michel Degouy Droite souverainiste 1,68% 1,19% Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche 1,47% 1,84% Participation au scrutin Circonscription Laon Taux de participation 47,89% 41,98% Taux d'abstention 52,11% 58,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,48% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,53% Nombre de votants 34 707 6 418

Législatives 2022 à Laon : les enjeux

Comme partout en France, les 25 377 citoyens de Laon (02) seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33% des voix au premier tour à Laon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 19% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Laon gratifiée de 52% des votes, laissant donc 48% des voix à Emmanuel Macron.