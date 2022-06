Résultat de la législative à Laon : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Laon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Laon ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Laon au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président avait obtenu 24,7% des voix à Laon, à l'issue de la dernière élection suprême contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 32,59% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,23% (contre 21,95%). 14:30 - À Laon, le chiffre phare de ces législatives demeure la participation À Laon, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. La situation géopolitique actuelle est par exemple capable de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Laon. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 15 256 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 64,57% avaient pris part au scrutin. La participation était de 64,27% au premier tour, ce qui représentait 9 805 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - À Laon, le score de la participation lors des élections législatives 2022 sera un élément important Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. En 2017, lors des élections législatives, 15 348 personnes aptes à participer à une élection à Laon avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 43,84%), contre un taux de participation de 39,66% pour le second round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Laon ? La ville de Laon ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 8 candidats sont en lice pour cette élection législative à Laon soit moins que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Laon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Laon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) Benjamin Cauchy Reconquête ! Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale Carole Ribeiro Divers droite Michel Degouy Droite souverainiste Nicolas Dragon Rassemblement National Paul Mougenot Les Républicains

Législatives 2022 à Laon : les enjeux

Comme partout en France, les 25 377 citoyens de Laon (02) seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33% des voix au premier tour à Laon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 19% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Laon gratifiée de 52% des votes, laissant donc 48% des voix à Emmanuel Macron.