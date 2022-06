Résultat de la législative à Marennes-Hiers-Brouage : en direct

17:19 - À Marennes-Hiers-Brouage, des sondages tout aussi révélateurs ?

À Marennes-Hiers-Brouage, Marine Le Pen finissait à la première position de la dernière élection avec 29,61% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,8%. On trouvait plus loin, avec 18,56%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,89%, Éric Zemmour. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être chambouler ces équilibres lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.