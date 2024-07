Résultat des législatives 2024 à Port-d'Envaux (17350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Le Nouveau Front populaire en déclin à Port-d'Envaux par rapport à la Nupes Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,18% des suffrages à Port-d'Envaux. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 30,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Port-d'Envaux en 2 ans Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Port-d'Envaux entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement localement pour le second tour de cette élection des députés 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Port-d'Envaux, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Port-d'Envaux, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 25,98% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 30,91% pour Margarita Sola (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,66%. C'est ainsi Christophe Plassard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui l'emportait.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce soir à Port-d'Envaux ? Au soir du 1er tour des législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Port-d'Envaux ont placé en tête Aymeric Mongelous (Rassemblement National), qui a collecté 41,78% des suffrages. Anne Brachet (Front populaire) et Christophe Plassard (Horizons) suivaient en obtenant respectivement 29,18% et 26,71% des votants. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Port-d'Envaux au niveau de l'abstention ? Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 179 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le taux de participation au 1er round des législatives 2024 à Port-d'Envaux a atteint 77,75%, surpassant celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 951 inscrits sur les listes électorales à Port-d'Envaux, 64,25% avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec une participation de 60,46% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Port-d'Envaux ? L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le niveau d'abstention. Dans la commune, dimanche, 22,25% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,58% au premier tour. Au second tour, 46,85% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,85% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 21,64% au second tour. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Port-d'Envaux ?

17:29 - Port-d'Envaux : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs de Port-d'Envaux peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,59% et une densité de population de 50 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (76,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 527 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,47%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Port-d'Envaux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.