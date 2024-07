Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-d'Oléron (17190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À Saint-Georges-d'Oléron, que vont choisir les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des votes qu'a rassemblés l'ensemble au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. La somme de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Georges-d'Oléron, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,45% des votes dans la commune. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'époustouflante progression du RN à Saint-Georges-d'Oléron en 2 ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives sera en conséquence très commenté. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives avaient également abouti à un beau score pour le RN à l'époque à Saint-Georges-d'Oléron. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 24,13%. Mais c'est pourtant Christophe Plassard (La République en Marche) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Georges-d'Oléron au second tour, avec 52,00%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,00%.

20:05 - Quel score à Saint-Georges-d'Oléron pour le Rassemblement national aux législatives ? Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a obtenu 40,27% des voix à Saint-Georges-d'Oléron dimanche 30 juin dernier, lors du 1er round des législatives. Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) suivaient en recueillant 34,11% et 24,45% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime, Aymeric Mongelous rassemblant cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Georges-d'Oléron ? L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, 28,75% des électeurs de Saint-Georges-d'Oléron n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 41,94% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Georges-d'Oléron. Le taux d'abstention était de 45,36% en 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - 71,25% de participation lors de la première manche des législatives à Saint-Georges-d'Oléron À Saint-Georges-d'Oléron, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le taux de participation. Dans la commune, 28,75% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 24,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,41% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,02% au premier tour et 47,19% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Georges-d'Oléron ?

17:29 - Saint-Georges-d'Oléron : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Saint-Georges-d'Oléron, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 78 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,56%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2039,59 € par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 033 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,98%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,1%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 71,58%, comme à Saint-Georges-d'Oléron, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.