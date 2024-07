Résultat des législatives 2024 à Port-des-Barques (17730) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins du Front populaire à Port-des-Barques ? L'autre question qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a réuni 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Port-des-Barques, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,81% des votes dans la localité. Un score qui a fortement progressé en comparaison des 17,63% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Port-des-Barques Le nombre de votes de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces élections des députés localement. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà avancé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Port-des-Barques ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Port-des-Barques pour le RN au second tour ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour ce second tour des élections législatives. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore gagner à Port-des-Barques ? Le RN tirait déjà son épingle du jeu à Port-des-Barques à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui démarrait en pôle position au premier tour avec 27,49%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,74%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Dimanche 30 juin, les citoyens de Port-des-Barques ont plébiscité Aymeric Mongelous (Rassemblement National), qui a enregistré 44,83% des votes. Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 30,42% et 23,81% des votants. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Port-des-Barques aux dernières élections L'analyse des élections précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, 73,27% des électeurs de Port-des-Barques ont participé lors du 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 664 inscrits sur les listes électorales à Port-des-Barques, 61,0% s'étaient effectivement rendus aux urnes. Le taux de participation était de 57,5% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives à Port-des-Barques ? La participation est immanquablement l'une des clés de ces législatives. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Port-des-Barques s'élevait à 73,27%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,99% au premier tour. Au deuxième tour, 54,95% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Port-des-Barques aujourd'hui ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 644 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,95% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,85% au second tour, soit 1 279 personnes. Les jeunes générations expriment souvent une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Port-des-Barques ?

17:29 - Élections à Port-des-Barques : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Port-des-Barques mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,97% et une densité de population de 311 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (42,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 921 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,38%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,11%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 31,55%, comme à Port-des-Barques, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.