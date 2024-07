Résultat des législatives 2024 à Saint-Romain-de-Benet (17600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se porter les voix du Front populaire à Saint-Romain-de-Benet ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle du pays sont porteurs. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23% des votes à Saint-Romain-de-Benet. Une somme à affiner néanmoins avec les 19,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'évolution inédite du Rassemblement national à Saint-Romain-de-Benet Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Saint-Romain-de-Benet pour le RN aux législatives 2024 ? Le nombre de votes de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de cette législative. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Saint-Romain-de-Benet ? Le Rassemblement national arrivait aussi en première position à Saint-Romain-de-Benet à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui s'imposait au premier tour avec 31,01%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,17%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,83%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Saint-Romain-de-Benet Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a réuni 49,83% des voix à Saint-Romain-de-Benet dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des législatives. Christophe Plassard (Horizons) captait 25,55%. A la troisième position, Anne Brachet (Front populaire) recevait 23% des électeurs. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Saint-Romain-de-Benet : quelle évolution ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux précédents. À Saint-Romain-de-Benet, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 a atteint 68,24%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 54,5% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Romain-de-Benet, contre un taux de participation de 52,77% lors des européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Romain-de-Benet, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément clé À Saint-Romain-de-Benet, le taux de participation est indiscutablement un facteur déterminant du scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Saint-Romain-de-Benet était de 68,24% pour le premier tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,89% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,96% au premier tour, c'est-à-dire 1 022 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 48,13% au premier tour et 44,17% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Romain-de-Benet ? La volonté de faire valoir ses droits serait de nature à pousser les électeurs de Saint-Romain-de-Benet à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections à Saint-Romain-de-Benet : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Romain-de-Benet, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 981 logements pour 1 754 habitants, la densité de la ville est de 51 habitants par km². Ses 113 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 552 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 15,8% des résidents sont des enfants, et 9,77% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 39,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 55,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 33,17 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Romain-de-Benet, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.