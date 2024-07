Résultat des législatives 2024 à Lussant (17430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Lussant ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a rassemblé plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Lussant, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,64% des votes dans la localité. Un score qui a bondi de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Des législatives qui sourient déjà au RN à Lussant A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très observé. L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de la victoire à Lussant lors du second tour de ces législatives si la situation entamée lors des élections européennes se répercute localement, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir un élu ici ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la municipalité.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel il y a deux ans Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 localement, comme au niveau national. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Lussant lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui arrivait en tête au premier tour avec 29,45%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Christophe Plassard (La République en Marche) chez les électeurs avec 51,52%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,48%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Lussant ce dimanche ? Avec 41,1% des votes, Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a pris la tête à Lussant, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Nouveau Front populaire) avec 31,57% et 25,64% des votants. C'est aussi Aymeric Mongelous qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Lussant aux dernières élections Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Lussant a atteint 65,28%, dépassant celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 47,63% des personnes en âge de participer à une élection à Lussant s'étaient en effet rendues aux urnes, contre une participation de 56,55% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Lussant, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? À Lussant, le taux d'abstention constitue à n'en pas douter un critère déterminant de ce scrutin législatif 2024. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Lussant s'élevait à 34,72%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,71% au premier tour et 58,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Lussant ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 760 personnes en âge de voter dans la commune, 25,76% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,92% au premier tour. Les efforts pour faire "barrage" au RN seraient de nature à faire augmenter la participation à Lussant.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lussant Dans la ville de Lussant, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,06% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (15,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 313 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,74%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,53%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lussant mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,32% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.