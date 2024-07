Résultat des législatives 2024 à Corme-Royal (17600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Corme-Royal, que vont trancher les supporters du Front populaire ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Corme-Royal, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,51% des votes dans la localité. Ce qui correspond à un progrès en comparaison des 21,53% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Corme-Royal Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine vainqueur à Corme-Royal ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce dimanche Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera en conséquence très commenté pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, au niveau local. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de l'emporter. Les élections législatives avaient aussi abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Corme-Royal. C'est en effet Séverine Werbrouck qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 26,11% dans la commune. Christophe Plassard (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,39%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,61%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici Selon les études rendues publiques entre les deux tours, le Rassemblement national serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'union de la gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant prendre en compte les habitudes locales. Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a réuni 43,04% des voix à Corme-Royal le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. En seconde place, Christophe Plassard (Horizons) glanait 33,27%. Ensuite, Anne Brachet (Nouveau Front populaire) glanait 22,51% des votants. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Corme-Royal ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? À Corme-Royal, le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 a atteint 70,26%, surpassant de 15 points celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le taux de participation représentait effectivement 55,31% des inscrits sur les listes électorales de Corme-Royal, à comparer avec un taux de participation de 58,28% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au second tour à Corme-Royal ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Corme-Royal ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Corme-Royal s'élevait à 70,26%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,76% au premier tour. Au deuxième tour, 48,83% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Corme-Royal ce soir ? Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,42% dans la commune. Le taux de participation était de 79,16% au deuxième tour, ce qui représentait 1 143 personnes.

17:29 - Corme-Royal : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Corme-Royal déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,75% et une densité de population de 64 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 735 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,85%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,18%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Corme-Royal mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,47% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.