Résultat des législatives 2024 aux Mathes (17570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Aux Mathes, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,72% des voix aux Mathes. Une poussée à compléter néanmoins avec les 12,38% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 23 points aux Mathes Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette législative, à l'échelle locale. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 23 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN gagnant aux législatives il y a deux ans aux Mathes Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très observé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale aux Mathes ? Il y a deux ans, lors des législatives aux Mathes, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 27,31% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 28,75% pour Christophe Plassard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il s'arrogeait pourtant 50,78% des voix, devant les candidats La République en Marche (49,22%). C'est donc Séverine Werbrouck chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

20:05 - Aymeric Mongelous (Rassemblement National) déjà en avance avec 50,34% aux Mathes aux législatives Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a rassemblé 50,34% des voix aux Mathes le 30 juin 2024, lors du premier tour de la législative. Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 33,19% et 15,72% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Aymeric Mongelous qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Participation aux élections législatives aux Mathes : une hausse par rapport aux élections européennes ? Au cours des dernières élections, les 2 211 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 aux Mathes a atteint 73,77%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 60,21% au sein des Mathes (17), contre une participation de 60,8% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation aux Mathes peut-elle baisser lors du second tour des législatives ? Aux Mathes, le niveau de participation constitue immanquablement un facteur fort du scrutin législatif. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 aux Mathes était de 73,77%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 54,36% au premier tour. Au second tour, 52,14% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 197 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,11% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,61% au premier tour, c'est-à-dire 1 749 personnes. La perte de confiance dans les partis traditionnels pourrait ramener les citoyens des Mathes vers les urnes.

17:29 - Les Mathes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Mathes mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 19% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,78%. Un salaire moyen mensuel net de 2068,43 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 196 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,5%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (14,72%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 77,7%, comme aux Mathes, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.