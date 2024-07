Résultat des législatives 2024 à Saint-Denis-d'Oléron (17650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Saint-Denis-d'Oléron, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Une autre question de ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'attelage a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,84% des bulletins à Saint-Denis-d'Oléron. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 21,37% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Saint-Denis-d'Oléron en 2 ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives sera très analysé. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 17 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence un enjeu localement pour le second tour de ces élections 2024. A l'inverse de l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Saint-Denis-d'Oléron avait vu en revanche le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 22,82%, alors que le RN sera derrière à 21,64%. Sur la commune de Saint-Denis-d'Oléron, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, avec 58,55% contre 41,45% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Quel score à Saint-Denis-d'Oléron pour le RN ce dimanche ? Grâce à 38,02% des suffrages, Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Denis-d'Oléron, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Nouveau Front populaire) avec respectivement 36,48% et 24,84% des électeurs. C'est aussi Aymeric Mongelous qui arrivait sur la première marche dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Saint-Denis-d'Oléron ? Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Comme stipulé dans le précédent message, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives à Saint-Denis-d'Oléron a été de 29,74%, plus bas de 11 points que celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 40,91% au sein de Saint-Denis-d'Oléron (17), à comparer avec une abstention de 41,23% il y a 5 ans. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 70,26% de participation lors de la 1ère manche des législatives 2024 à Saint-Denis-d'Oléron À Saint-Denis-d'Oléron, l'abstention est sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Denis-d'Oléron s'élevait à 70,26%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,43% au premier tour. Au second tour, 51,63% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Denis-d'Oléron ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 76,5% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 75,25% au deuxième tour, soit 1 040 personnes. Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Saint-Denis-d'Oléron ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Denis-d'Oléron Quel impact auront les électeurs de Saint-Denis-d'Oléron sur le résultat des législatives ? Dans la localité, 18% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 15,65% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (20,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 765 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,02%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (17,65%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 74,71%, comme à Saint-Denis-d'Oléron, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.