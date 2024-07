Résultat des législatives 2024 à Saint-Just-Luzac (17320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Just-Luzac, quels seront les reports des voix en faveur de la gauche ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,22% des bulletins à Saint-Just-Luzac. Ce qui correspond à une avancée de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Saint-Just-Luzac Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Saint-Just-Luzac, comme en 2022 ? Les législatives avaient déjà donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à l'époque à Saint-Just-Luzac. On retrouvait en effet Séverine Werbrouck en tête au premier tour, avec 34,90% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 62,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,87%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a recueilli 51,83% des votes à Saint-Just-Luzac le 30 juin 2024, au soir du 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Anne Brachet (Nouveau Front populaire) et Christophe Plassard (Horizons) avec respectivement 24,22% et 22,11% des électeurs. C'est aussi Aymeric Mongelous qui arrivait sur la première marche dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à Saint-Just-Luzac au niveau de la participation ? Comment votent généralement les habitants de cette commune ? À Saint-Just-Luzac, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 32,73%, moins élevé que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 679 inscrits sur les listes électorales à Saint-Just-Luzac, 47,53% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 46,07% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Just-Luzac, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 reste la participation Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Saint-Just-Luzac, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à Saint-Just-Luzac pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 67,27%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,9% des électeurs de la localité. Le taux de participation était de 76,46% au premier tour, c'est-à-dire 1 254 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,39% au premier tour. Au deuxième tour, 45,29% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Just-Luzac ? Les appels à contrer l'extrême-droite seraient de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Just-Luzac.

17:29 - Démographie et politique à Saint-Just-Luzac, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Just-Luzac montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,19%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 764 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,07%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,75%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,0%, comme à Saint-Just-Luzac, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.