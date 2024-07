Résultat des législatives 2024 à Saint-Augustin (17570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Saint-Augustin ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,44% des votes à Saint-Augustin. Une somme à affiner néanmoins avec les 17,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,48% pour Yannick Jadot, 1,86% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Une évolution impressionnante du RN à Saint-Augustin Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera une des clés localement pour cette élection du Parlement français. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble en tête aux dernières législatives à Saint-Augustin Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour ce second tour des élections des députés 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national arrivait aussi en pôle position à Saint-Augustin. On retrouvait en effet Séverine Werbrouck devant ses concurrents au premier tour, avec 26,27% dans la commune. C'est finalement Christophe Plassard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Augustin au second tour, avec 50,20%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,80%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN à ce stade Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a recueilli 46,64% des suffrages à Saint-Augustin dimanche 30 juin 2024, pour le premier tour des élections législatives. En deuxième place, Christophe Plassard (Horizons) obtenait 33,09%. Anne Brachet (Front populaire) recevait 18,44% des votants. C'est aussi Aymeric Mongelous qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Saint-Augustin ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? À Saint-Augustin, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 28,89%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 204 inscrits sur les listes électorales à Saint-Augustin, 43,69% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 45,02% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Saint-Augustin, le chiffre clé de ces législatives 2024 demeure l'abstention Le taux d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des critères clés du scrutin législatif. Saint-Augustin a atteint une participation de 71,11%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,43% au premier tour. Au deuxième tour, 48,78% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Augustin ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 142 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 75,42% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,97% au premier tour, c'est-à-dire 879 personnes. Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Augustin ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Augustin : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Augustin, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 462 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 911 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (56,13%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 45,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 33,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1558,66 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Augustin contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.