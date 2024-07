L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Le 1er tour des législatives 2024 à Tonnay-Charente a connu une participation de 67,14%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 6 095 électeurs de Tonnay-Charente s'étaient rendus aux urnes (soit 51,91%). La participation était de 51,99% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Tonnay-Charente : ce qu'il faut retenir

En pleine campagne électorale législative, Tonnay-Charente se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 195 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 524 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 303 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,9% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 171 personnes (2,10%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 513 € par an, la commune vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Tonnay-Charente montre l'attachement des habitants aux idées de la France.