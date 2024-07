Résultat des législatives 2024 à Pont-l'Abbé-d'Arnoult (17250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les 18,86% du Front populaire convoités L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va forcément orienter en partie ce second tour. Premier indicateur : l'ensemble a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Pont-l'Abbé-d'Arnoult, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,86% des votes dans la commune. Un score en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Pont-l'Abbé-d'Arnoult en 2 ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections législatives. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Pont-l'Abbé-d'Arnoult entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Pont-l'Abbé-d'Arnoult ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national aux législatives à Pont-l'Abbé-d'Arnoult ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces législatives sera ainsi très commenté. Le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Pont-l'Abbé-d'Arnoult, comme en 2022 ? Le Rassemblement national parvenait déjà en pôle position à Pont-l'Abbé-d'Arnoult à l'époque, au cours des élections des députés. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui s'imposait au premier tour avec 27,71%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 50,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,47%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Pont-l'Abbé-d'Arnoult ce dimanche ? Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a engrangé 44,97% des suffrages à Pont-l'Abbé-d'Arnoult dimanche 30 juin, pour le 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) avec 34,92% et 18,86% des votants. C'est aussi Aymeric Mongelous qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Le défi de la participation analysé à la loupe à Pont-l'Abbé-d'Arnoult Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut également étudier les résultats des consultations politiques passées. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Pont-l'Abbé-d'Arnoult était de 32,95%, en dessous de 15 points de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 47,35% des inscrits sur les listes électorales de Pont-l'Abbé-d'Arnoult (17). L'abstention était de 45,57% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Pont-l'Abbé-d'Arnoult, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Pont-l'Abbé-d'Arnoult, l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif est sans nul doute le niveau d'abstention. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Pont-l'Abbé-d'Arnoult était de 67,05%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,54% au premier tour. Au second tour, 49,33% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Pont-l'Abbé-d'Arnoult ce soir ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 490 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,71% étaient allées voter. La participation était de 75,97% au premier tour, c'est-à-dire 1 132 personnes.

17:29 - Analyse socio-économique de Pont-l'Abbé-d'Arnoult : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des législatives à Pont-l'Abbé-d'Arnoult comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 792 habitants répartis dans 1 004 logements, cette commune présente une densité de 145 hab/km². Avec 198 entreprises, Pont-l'Abbé-d'Arnoult est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,7% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 36,4% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 269,68 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, à Pont-l'Abbé-d'Arnoult, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.