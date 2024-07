Résultat des législatives 2024 à Nieulle-sur-Seudre (17600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Que vont peser les électeurs de la gauche à Nieulle-sur-Seudre ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone à l'issue du 1er tour des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Nieulle-sur-Seudre, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,73% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Nieulle-sur-Seudre Le résultat du RN sera très commenté au niveau local pour ces élections 2024. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Nieulle-sur-Seudre entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau coup de force pour le RN à Nieulle-sur-Seudre ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé localement pour ce second tour des élections législatives 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore gagner à Nieulle-sur-Seudre ? Les législatives avaient également donné lieu à un bon départ pour le RN à l'époque à Nieulle-sur-Seudre. On retrouvait en effet Séverine Werbrouck devant ses concurrents au premier tour, avec 33,18% dans la cité. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 55,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,30%.

20:05 - Quel score à Nieulle-sur-Seudre pour le Rassemblement national ce dimanche ? D'après les ultimes projections dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes devrait rafler moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre préserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 51,58% des voix, Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a pris les devants à Nieulle-sur-Seudre, le 30 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) avec 27,36% et 20,73% des votants. Même première place concernant le vote de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime, Aymeric Mongelous accumulant cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Nieulle-sur-Seudre : un record par rapport au scrutin européen ? L'étude des résultats des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. À Nieulle-sur-Seudre, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 29,37%, inférieur à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 45,76% dans la commune de Nieulle-sur-Seudre. Le taux d'abstention était de 44,71% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Nieulle-sur-Seudre Le taux d'abstention constitue immanquablement un critère déterminant du scrutin législatif. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 29,37%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,85% au premier tour et 50,8% au second tour. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,61% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 17,9% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Nieulle-sur-Seudre.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Nieulle-sur-Seudre Quel portrait faire de Nieulle-sur-Seudre, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 633 logements pour 1 222 habitants, la densité de la commune est de 59 habitants par km². Ses 73 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 43,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 44,72% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1296,31 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Nieulle-sur-Seudre incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.