Résultat des législatives 2024 à Sainte-Gemme (17250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Sainte-Gemme, qui va récupérer les 19,83% de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a récoltés l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,83% des suffrages à Sainte-Gemme. Un score à comparer néanmoins avec les 19,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,23% pour Yannick Jadot, 3,68% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a nettement avancé à Sainte-Gemme en 2 ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection des députés. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Sainte-Gemme ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le score obtenu par le RN sera ainsi très observé pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, localement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau gagner à Sainte-Gemme ? Lors des dernières législatives, le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Sainte-Gemme. On retrouvait en effet Séverine Werbrouck en tête au premier tour, avec 30,64% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 54,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,94%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a enregistré 48,5% des voix à Sainte-Gemme dimanche 30 juin 2024, lors du 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis de passer devant Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Nouveau Front populaire) avec 29,5% et 19,83% des votants. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Résultats à Sainte-Gemme : quelles leçons tirer de la participation ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des élections antérieures ? Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Sainte-Gemme était de 66,6%, dépassant de 17 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 49,26% au niveau de Sainte-Gemme, contre un taux de participation de 52,12% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Sainte-Gemme Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Sainte-Gemme, qu'en est-il de la participation ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Sainte-Gemme s'élevait à 66,6%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,66% au premier tour et 45,19% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Sainte-Gemme ? Au premier tour de la présidentielle, sur les 935 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,18% avaient participé au vote. La participation était de 76,04% au second tour, c'est-à-dire 711 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des ménages pourraient potentiellement nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Sainte-Gemme.

17:29 - Les défis socio-économiques de Sainte-Gemme et leurs implications électorales Dans les rues de Sainte-Gemme, les élections sont en cours. Dotée de 728 logements pour 1 356 habitants, la densité de la commune est de 31 habitants par km². L'existence de 81 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (71,84%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2,14 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Sainte-Gemme, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.