Résultat des législatives 2024 à Saint-Agnant (17620) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste une inconnue dans cet épilogue. Au premier tour, le bloc a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 27,7% des voix à Saint-Agnant. Une poussée à comparer néanmoins avec les 21,82% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement, au niveau local, comme au niveau national. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu, si les reports de voix sont favorables, que le RN finisse vainqueur à Saint-Agnant ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera ainsi très scruté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Saint-Agnant ? Lors des dernières législatives, le RN se hissait déjà en première position à Saint-Agnant. C'est en effet Séverine Werbrouck qui se classait en pôle position au premier tour avec 28,55% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 51,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,75%.

A en croire les ultimes projections communiquées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats centristes préserveraient une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes de chaque territoire. Au soir du premier round des législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Agnant ont plébiscité Aymeric Mongelous (Rassemblement National), qui a rassemblé 45,74% des voix. En 2e position, Anne Brachet (Front populaire) recevait 27,7%. Christophe Plassard (Horizons) recueillait 25,03% des électeurs. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Comme expliqué dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives à Saint-Agnant a été de 27,35%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 2 141 inscrits sur les listes électorales à Saint-Agnant, 44,89% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,94% pour les européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Agnant : tour d'horizon démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Agnant mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des élections législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 18,09% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 27,26% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,33%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 126 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,51%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,57%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Agnant mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,9% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.