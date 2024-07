Résultat des législatives 2024 à Muron (17430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Muron ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,86% des voix à Muron. Une performance à comparer néanmoins avec les 20,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a vivement avancé à Muron A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces élections législatives 2024 sera très instructif. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le score de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de ces élections. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore gagner à Muron ? Lors des dernières législatives, le RN tirait aussi son épingle du jeu à Muron. C'est en effet Séverine Werbrouck qui arrivait en tête au premier tour avec 41,82% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 66,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,98%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Avec 57,22% des votes, Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a pris les devants à Muron, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de devancer Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) avec 21,22% et 19,86% des électeurs. C'est aussi Aymeric Mongelous qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Muron : une participation inédite ? Au cours des dernières années, les 1 376 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Muron a atteint 35,36%, en dessous de celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 940 inscrits sur les listes électorales à Muron, 51,38% étaient en effet restés chez eux, contre un taux d'abstention de 49,03% en 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Muron, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'ampleur de la participation. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Muron s'élevait à 64,64%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 41,21% au premier tour. Au deuxième tour, 43,38% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Muron ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,33% au niveau de la commune. La participation était de 78,2% au deuxième tour, ce qui représentait 721 personnes. La nouvelle perception de la vie politique est notamment en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Muron (17430).

17:29 - Muron : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Muron, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 359 habitants répartis dans 636 logements, ce village présente une densité de 33 habitants par km². Avec 74 entreprises, Muron se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,76%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 35,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 46,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 120,23 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, Muron incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.