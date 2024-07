Résultat des législatives 2024 à Saint-Porchaire (17250) – 2e tour [PUBLIE]

La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance dans le brouillard dans cet épilogue. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont 28,06% des suffrages qu'a glanés l'ensemble à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes en 2022. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,44% des voix à Saint-Porchaire. Une performance à affiner néanmoins avec les 22,93% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 19 points à Saint-Porchaire

Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Saint-Porchaire entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.