Résultat des législatives 2024 au Gua (17600) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Au Gua, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,78% des bulletins au Gua. Ce qui correspond à une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement avancé au Gua La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin localement pour cette législative. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points au Gua entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur au Gua ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori au second tour Le score du Rassemblement national sera en conséquence déterminant au niveau local pour le second tour de cette élection des députés. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore s'imposer au Gua ? Le RN arrivait aussi en première position au Gua à l'époque, au cours des élections des députés. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui arrivait en tête au premier tour avec 31,86%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,47%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,53%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour A en croire les ultimes projections dévoilées d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faut bien sûr prendre en compte les particularités locales. Grâce à 47,78% des suffrages, Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a pris la tête au Gua, le 30 juin dernier pour le premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) avec respectivement 29% et 21,78% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Aymeric Mongelous rassemblant cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux européennes au Gua ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des dernières élections ? En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 au Gua s'est réduite, atteignant 33,00%. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 492 personnes en âge de voter au Gua, 46,11% étaient en effet restées chez elles. Le taux d'abstention était de 47,22% pour les élections européennes de 2019. En proportion, au niveau national, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 au Gua Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des législatives au Gua ? Le Gua a enregistré une participation de 67%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,28% au premier tour. Au deuxième tour, 46,79% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,94% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 79,22% au premier tour, c'est-à-dire 1 163 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives au Gua ?

17:29 - Comment la composition démographique du Gua façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques du Gua montrent des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,21%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (70,41%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une automobile (75,65%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 714 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,2%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,84%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Gua mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 45,81% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.