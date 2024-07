Résultat des législatives 2024 à Saint-Hippolyte (17430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Les votes du Front populaire convoités Une autre source de doute qui entoure ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire pour ces législatives. Le bloc a glané un peu plus de 28% des voix au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,91% des votes à Saint-Hippolyte. Un chiffre qui a stagné en comparaison des 21,32% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Saint-Hippolyte Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections législatives 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Saint-Hippolyte entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN termine vainqueur à Saint-Hippolyte ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux dernières législatives à Saint-Hippolyte Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera en conséquence déterminant pour le second tour de ces élections législatives, au niveau local. Le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Hippolyte, comme en 2022 ? Les élections législatives avaient déjà donné un bon score pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-Hippolyte. C'est en effet Séverine Werbrouck qui se plaçait en tête au premier tour avec 30,62% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 52,38%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,62%.

20:05 - Déjà 47,51% pour le RN à Saint-Hippolyte aux élections législatives A en croire les enquêtes établies juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. L'union de la gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les particularités locales. Grâce à 47,51% des voix, Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Hippolyte, dimanche 30 juin lors du 1er round de la législative. Christophe Plassard (Horizons) recevait 29,45%. De son côté, Anne Brachet (Union de la gauche) glanait 21,91% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Aymeric Mongelous accumulant cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Saint-Hippolyte ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des élections passées ? Le 1er round des législatives 2024 à Saint-Hippolyte a connu une participation de 67,97%, supérieure de 17 points à celle des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 1 066 inscrits sur les listes électorales à Saint-Hippolyte, 50,19% étaient allés voter. Le taux de participation était de 46,92% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Saint-Hippolyte ? À Saint-Hippolyte, l'une des clés des élections législatives est l'étendue de l'abstention. Dans la ville, dimanche, 32,03% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,19% au premier tour. Au second tour, 53,01% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 075 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,68% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,7% au premier tour. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national seraient par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Hippolyte.

17:29 - Saint-Hippolyte : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Saint-Hippolyte, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 691 logements pour 1 477 habitants, la densité de la ville est de 60 hab par km². Ses 68 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,39% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 40,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,11% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 947,06 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Hippolyte écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.