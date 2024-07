Résultat des législatives 2024 à Sablonceaux (17600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Sablonceaux, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a réuni un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,44% des bulletins à Sablonceaux. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 22,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,75% pour Yannick Jadot, 2,84% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Sablonceaux Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Sablonceaux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces législatives 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Sablonceaux, comme en 2022 ? Le RN arrivait déjà en pôle position à Sablonceaux à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Séverine Werbrouck en tête au premier tour, avec 29,01% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 53,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,02%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour A l'occasion du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Sablonceaux ont plébiscité Aymeric Mongelous (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 46,41% des votes. Christophe Plassard (Horizons) récupérait 29,74%. Enfin, Anne Brachet (Nouveau Front populaire) ramassait 22,44% des votants. Aymeric Mongelous était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Sablonceaux ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Comme précisé dans le précédent post, la participation au 1er tour des élections législatives à Sablonceaux a atteint 66,69%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 1 213 électeurs de Sablonceaux avaient en effet pris part au scrutin (soit 50,78%), à comparer avec une participation de 52,7% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Sablonceaux, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Le niveau d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs principaux de ces législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 33,31% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,64% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 22,99% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,48% au premier tour. Au second tour, 56,21% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Sablonceaux ? Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Sablonceaux ?

17:29 - Démographie et politique à Sablonceaux, un lien étroit Quel impact auront les habitants de Sablonceaux sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,83% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec 44,19% de population active et une densité de population de 63 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,43%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 538 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,74%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sablonceaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.