Résultat de la législative à Nesle : 2e tour en direct

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 21,96% à Nesle avant les élections législatives. C'est en effet le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche a atteint 22,77% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Nesle. La Nupes avait ainsi terminé deuxième.

15:30 - À Nesle, la candidature Rassemblement National en première place

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays ont souvent tendance à dissimuler des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Nesle. La candidature Rassemblement National a collecté 32,59% des suffrages pour le 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec 22,77% et 20,29% des suffrages.