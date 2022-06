Résultat des législatives à Nesle - Election 2022 (80190) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Nesle

Le résultat des élections législatives 2022 à Nesle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Somme

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Nesle. C'est la représentante Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages auprès des 1743 électeurs de Nesle votant dans la 5ème circonscription de la Somme. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Somme, 241 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription. L'abstention atteint 55% des habitants figurant dans les listes électorales dans la commune pour la 5ème circonscription de la Somme. Yael Menache a enregistré 33% des voix. Elle ressort devant Guillaume Ancelet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Virginie Caron-Decroix (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 23% et 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nesle Yael Menache Rassemblement National 34,49% 32,59% Guillaume Ancelet Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,29% 22,77% Virginie Caron-Decroix Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,94% 20,29% Grégory Labille Les Républicains 16,88% 18,85% Laurent Beauvarlet Reconquête ! 3,07% 1,44% Adrien Leveque Divers droite 1,55% 1,05% Claude Grébil Ecologistes 1,53% 0,79% Hélène Launay Divers extrême gauche 1,34% 1,18% Sabine Legot Droite souverainiste 0,92% 1,05% Participation au scrutin Circonscription Nesle Taux de participation 49,23% 44,69% Taux d'abstention 50,77% 55,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,26% Nombre de votants 40 016 779

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nesle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel résultat aux législatives de Nesle pour les Insoumis et leurs alliés ? Dans les 2 bureaux de vote de Nesle, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 15,61% des suffrages en avril dernier. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,9% et 2,06% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 19,57% à Nesle pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Nesle, des sondages aussi justes qu'en France ? Lors de la présidentielle, à Nesle, Marine Le Pen accostait en première position au premier tour de l'élection avec 41,45% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,94%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,61% et Éric Zemmour, quatrième à 5,04%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures changeront sans doute ce tableau lors des législatives à Nesle ce dimanche. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - À Nesle, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Nesle ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,06% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 29,32% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Nesle quel était le pourcentage de l'abstention à Nesle en 2017 ? 09:30 - Les paramètres clés des élections à Nesle Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Nesle et il y a encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Nesle : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 41,45% des votes au premier tour à Nesle. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,94% et 15,61% des votes. Le choix des administrés de Nesle était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (60,33% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 39,67% des voix. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 351 habitants de Nesle (80) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.