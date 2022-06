Résultat des législatives à Péronne - Election 2022 (80200) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Péronne, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 34,19% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 30,28%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,69% et Éric Zemmour à 4,88%. Les indicateurs nationaux des derniers jours modifieront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives à Péronne ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,69% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Péronne le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,16% et 1,19% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement obtenir 20,04% à Péronne pour ces élections légilsatives.

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Péronne ( Somme ) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34% des voix au premier tour à Péronne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui fut le 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 30% et 17% des voix. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en empochant 50% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 50% des voix.