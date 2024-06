Résultat des législatives à Raillencourt-Sainte-Olle : l'élection 2024 en direct

12:08 - Participation aux dernières élections législatives à Raillencourt-Sainte-Olle : facteurs et implications

Comment votent habituellement les électeurs de cette localité ? Début juin, pendant les européennes, sur les 1 685 inscrits sur les listes électorales à Raillencourt-Sainte-Olle, 56,38% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 59,03% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 51,66% au premier tour et seulement 49,97% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.