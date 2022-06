Résultat des législatives à Raillencourt-Sainte-Olle - Election 2022 (59554) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Raillencourt-Sainte-Olle

Le résultat des élections législatives 2022 à Raillencourt-Sainte-Olle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Raillencourt-Sainte-Olle. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des 1719 électeurs de Raillencourt-Sainte-Olle inscrits dans la 18ème circonscription du Nord. Mélanie Disdier a obtenu 28% des votes au sein de la localité. En deuxième place, Philippe Loyez (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 17% des votes. Enfin, Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) glane 17% des suffrages. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 83 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Raillencourt-Sainte-Olle. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour la 18ème circonscription du Nord atteint 48% (soit 888 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Raillencourt-Sainte-Olle Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 28,46% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 17,14% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 14,06% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 15,20% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 17,37% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 3,66% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 2,51% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 1,60% Participation au scrutin Circonscription Raillencourt-Sainte-Olle Taux de participation 45,18% 51,66% Taux d'abstention 54,82% 48,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,00% Nombre de votants 41 163 888

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Raillencourt-Sainte-Olle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:56 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Raillencourt-Sainte-Olle ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Raillencourt-Sainte-Olle comme dans toute la France. Cet électorat représentait 11,78% des suffrages en avril dernier sur place. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,25% et 1,05% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 15,08% à Raillencourt-Sainte-Olle pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Raillencourt-Sainte-Olle ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines s'appliqueront certainement à Raillencourt-Sainte-Olle dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or le président-candidat avait obtenu 30,23% des voix à Raillencourt-Sainte-Olle, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 37,43% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,78% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Raillencourt-Sainte-Olle ? À Raillencourt-Sainte-Olle, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. L'inflation qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement détourner l'attention des citoyens de Raillencourt-Sainte-Olle (59554) de leur devoir civique. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,42% dans la localité, à comparer avec une abstention de 20,95% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Raillencourt-Sainte-Olle à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Au moment des dernières législatives, 50,26% des personnes en âge de voter à Raillencourt-Sainte-Olle s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 45,77% au second round. Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les citoyens de Raillencourt-Sainte-Olle ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Raillencourt-Sainte-Olle et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Raillencourt-Sainte-Olle : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Raillencourt-Sainte-Olle (59) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Raillencourt-Sainte-Olle, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 30% et 12% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Raillencourt-Sainte-Olle avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 53% des voix, abandonnant ainsi 47% des votes à Emmanuel Macron.