19:00 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Roye ? Dans les 5 bureaux de vote de Roye, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 17,99% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,56% et 1,37% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 20,92% à Roye pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Roye ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Roye. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or le président sortant avait obtenu 21,24% des voix à Roye, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen était grimpée à 42,2% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,99% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Roye ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Roye ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 71,38% au premier tour, c'est-à-dire 2 708 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Roye (80700).

11:30 - À Roye quels étaient les chiffres de la participation à Roye en 2017 ?