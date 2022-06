Résultat de la législative à Saint-Avold : en direct

12/06/22 17:11

L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Pendant les élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 61,08% au premier tour des votants de Saint-Avold. Le taux d'abstention était de 53,02% pour le second tour.

À Saint-Avold, le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur fort des élections législatives 2022. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 69,69% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 71,25% au premier tour, ce qui représentait 7 954 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure d'inciter les électeurs de Saint-Avold à se désintéresser du scrutin.

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Avold. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée à un trait de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Avold cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 32,11% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 23,46%, puis Emmanuel Macron à 21,81% et Éric Zemmour à 7,21%.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32% des suffrages au premier tour à Saint-Avold. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23% et 22% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Avold avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 53% des voix, abandonnant ainsi 47% des votes à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat (ou candidate) mettront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les habitants de Saint-Avold à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?