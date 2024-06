En direct

19:50 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Au moment des européennes, la liste Glucksmann a glané 4,81% à Bouzonville. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 15% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bouzonville, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré également 15,5% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a largement séduit à Bouzonville Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de résultats. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Bouzonville le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui est arrivée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Bouzonville, avec 42,14% des bulletins devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,96%, elle-même suivie par Manon Aubry avec 9,62%.

14:32 - 29,4% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Bouzonville L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection suprême. Marine Le Pen avait frappé les esprits à Bouzonville au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 29,4% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,76% et 18,85% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,47% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,99% contre 53,01%.

12:32 - À Bouzonville, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à Bouzonville, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,68% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 31,51% pour Anne Boucher (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! (52,75%). C'est donc Hélène Zannier (Ensemble !) qui prenait l'avantage.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Bouzonville La composition démographique et le contexte socio-économique de Bouzonville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 287 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,2%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1977,82 €/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,09% et d'une population immigrée de 16,28% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Bouzonville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,15% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Bouzonville : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections législatives Le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Bouzonville (57320). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 62,93% au premier tour. Au second tour, 64,22% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Bouzonville cette année ? Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 31,64% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 32,41% au premier tour.