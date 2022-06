Résultat de la législative à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. En direct 18:06 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a une semaine dans la localité ? Un total de 16,4% des votes pouvait être estimé pour la coalition LFI-PS-EELV-PC avant ces législatives à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, les voix qui s'étaient finalement portées sur la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors de l'élection législative étaient pourtant de 14,48% dimanche dernier. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il faudra cependant prendre en compte les particularités locales, comme par exemple à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. La candidature Rassemblement National a accumulé 35,81% des voix dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour des élections législatives. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui ramassent respectivement 23,05% et 14,86% des voix. 13:30 - La participation à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt peut-elle encore baisser lors du 2ème tour des législatives ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins antérieurs. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1265 personnes en âge de voter au sein de la localité, 73,6% étaient allées voter, contre une participation de 72,02% au premier tour, c'est-à-dire 911 personnes. Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 57,98% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - Les élections sont sur les rails à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt ! Les habitants ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Les éléments de contexte de cette 2e étape des législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Dragon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Nicolas Dragon (Ballotage) Rassemblement National 33,14% 35,81% Aude Bono-Vandorme (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,40% 23,05% Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,05% 14,48% Paul Mougenot Les Républicains 11,35% 14,86% Carole Ribeiro Divers droite 6,05% 6,67% Benjamin Cauchy Reconquête ! 3,87% 2,48% Michel Degouy Droite souverainiste 1,68% 0,95% Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche 1,47% 1,71% Participation au scrutin Circonscription Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Taux de participation 47,89% 42,02% Taux d'abstention 52,11% 57,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,00% Nombre de votants 34 707 532

Le résultat de la législative à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt est tombé. Au sein de la 1ère circonscription de l'Aisne, les 1266 électeurs de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt se sont tournés vers le représentant Rassemblement National. Nicolas Dragon a accumulé 36% des voix dans la ville. Aude Bono-Vandorme (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 23% des suffrages. De son côté, Paul Mougenot (Les Républicains) obtient 15% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 58%. Attention : le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de l'Aisne peut toujours basculer si les électeurs des 196 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt.

Législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 46,1% des voix au premier tour à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 19,1% et 10,7% des votes. Le choix des administrés de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (64,9% des votes), cédant ainsi 35,1% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (02820) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.