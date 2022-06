Résultat des législatives à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt - Election 2022 (02820) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aisne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Au sein de la 1ère circonscription de l'Aisne, les 1266 électeurs de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National. Nicolas Dragon a collecté 36% des voix. Il est suivi par Aude Bono-Vandorme (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Paul Mougenot (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 23% et 15% des voix. Reste encore à savoir si les électeurs des 196 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de l'Aisne voteront comme ceux de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Le taux de participation atteint 42% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Nicolas Dragon Rassemblement National 33,14% 35,81% Aude Bono-Vandorme Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,40% 23,05% Olivier Fenioux Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,05% 14,48% Paul Mougenot Les Républicains 11,35% 14,86% Carole Ribeiro Divers droite 6,05% 6,67% Benjamin Cauchy Reconquête ! 3,87% 2,48% Michel Degouy Droite souverainiste 1,68% 0,95% Jean-Loup Pernelle Divers extrême gauche 1,47% 1,71% Participation au scrutin Circonscription Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Taux de participation 47,89% 42,02% Taux d'abstention 52,11% 57,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,00% Nombre de votants 34 707 532

Législatives 2022 à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 46,1% des voix au premier tour à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 19,1% et 10,7% des votes. Le choix des administrés de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (64,9% des votes), cédant ainsi 35,1% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (02820) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.