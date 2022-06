Résultat de la législative à Saint-Georges-d'Oléron : en direct

12/06/22 10:59

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 27,17% des voix au premier tour à Saint-Georges-d'Oléron. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,95% et 18,60% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en réunissant 52,65% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 47,35% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 3 792 habitants de Saint-Georges-d'Oléron ( Charente-Maritime ) seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?