Résultat des législatives 2024 à Marennes-Hiers-Brouage (17320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:03 - La nouvelle coalition de gauche pourrait se situer entre 22% et 27,9% à Marennes-Hiers-Brouage à l'issue de ces législatives Avec plus de 28% des voix à l'échelle nationale à l'issue du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 27,9% des votes à Marennes-Hiers-Brouage. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 23,87% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Marennes-Hiers-Brouage Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il est donc permis de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Marennes-Hiers-Brouage ? Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections des députés 2024 à l'échelle locale. Le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Marennes-Hiers-Brouage, comme en 2022 ? Le RN arrivait déjà en première position à Marennes-Hiers-Brouage lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Séverine Werbrouck au sommet au premier tour, avec 27,99% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,49%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN à ce stade Selon les ultimes projections publiées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a obtenu 44,3% des suffrages à Marennes-Hiers-Brouage le 30 juin, pour le 1er round de la législative. Anne Brachet (Front populaire) décrochait 27,9%. De son côté, Christophe Plassard (Horizons) captait 26,18% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Aymeric Mongelous rassemblant cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - À Marennes-Hiers-Brouage, la participation du 1er round éclipse celle des européennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux passés. À Marennes-Hiers-Brouage, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 34,33%, plus bas que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 5 256 personnes en âge de voter à Marennes-Hiers-Brouage, 47,58% avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 48,21% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre au second tour des législatives 2024 à Marennes-Hiers-Brouage ? L'une des clés de ces élections législatives est sans aucun doute la participation. 34,33% des électeurs de Marennes-Hiers-Brouage se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,69% au premier tour. Au second tour, 55,92% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Marennes-Hiers-Brouage ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 5 243 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 27,81% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 29,11% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Marennes-Hiers-Brouage ?

17:29 - Marennes-Hiers-Brouage : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Marennes-Hiers-Brouage peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 23% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,19%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (67,49%) souligne le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (63,84%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 379 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,05%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,12%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,27%, comme à Marennes-Hiers-Brouage, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.