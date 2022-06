Résultat de la législative à Saint-Just-Luzac : 2e tour en direct

18:13 - La coalition LFI-PS-EELV si près à Saint-Just-Luzac

Les électeurs de Saint-Just-Luzac avaient apporté 23,09% de leurs voix à la Nouvelle union populaire écologique et sociale il y a une semaine, pour l'étape première de l'élection législative. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,67%, 2,85%, 1,46% et 2,03% le 10 avril. Ce sont donc 23,01% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Just-Luzac.