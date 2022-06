Résultat de la législative à Sissonne : 2e tour en direct

Les votants de Sissonne avaient concédé 14,83% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la 1re manche de la législative. Ce score est cependant à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 14,52%, 2,93%, 0,82% et 1,52% en avril. Ce sont donc 19,79% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Sissonne.

15:30 - À Sissonne, la candidature Rassemblement National en tête

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme par exemple à Sissonne. Grâce à 38,28% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Sissonne le 12 juin dernier pour le premier round de la législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains captent dans l'ordre 19,64% et 17,23% des suffrages.