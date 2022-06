Résultat de la législative à Tonnay-Charente : en direct

12/06/22 18:54

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tonnay-Charente sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:54 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Tonnay-Charente ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,97% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Tonnay-Charente le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,94% et 2,03% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 24,94% à Tonnay-Charente pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Tonnay-Charente, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La dernière présidentielle, à Tonnay-Charente, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 30,52% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 24,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,97% et Éric Zemmour à 4,83%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% des électeurs au niveau national, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Tonnay-Charente Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Tonnay-Charente, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages serait de nature à relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Tonnay-Charente (17430). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,32% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,47% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Tonnay-Charente à l'occasion des élections législatives ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 60,66% au premier tour des électeurs de Tonnay-Charente. L'abstention était de 51,13% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Tonnay-Charente ? Si vous tâtonnez encore sur les 10 impétrants au premier tour dans l'unique circonscription de Tonnay-Charente, gardez vos nerfs. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Tonnay-Charente

Les élections législatives 2022 auront lieu à Tonnay-Charente comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Marie-Noëlle Groch Parti radical de gauche Margarita Sola Nouvelle union populaire écologique et sociale Didier Quentin Les Républicains Grégory Dathy Droite souverainiste Florence Courtois Reconquête ! Danièle Cassette Divers extrême gauche Vincent Marichal Ecologistes Romuald Dequatre Ecologistes Christophe Plassard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Werbrouck Rassemblement National

Législatives 2022 à Tonnay-Charente : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des votes au premier tour à Tonnay-Charente, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25% et 19% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 51% des votes face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les votants de Tonnay-Charente (17430) seront invités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.