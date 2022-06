Résultat de la législative à Valmont : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Valmont sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Valmont. En direct 18:15 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé troisième à Valmont dimanche dernier La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement viser 28,29% à Valmont avant ces élections légilsatives. Soit l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes dans la circonscription a pourtant enregistré 21,79% des suffrages à Valmont dimanche dernier. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Valmont ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Valmont. Lors du premier round, dimanche 12 juin, les électeurs de Valmont ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 32,53% des voix. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 25,55% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 21,79% des votes. 13:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Valmont demeure l'abstention Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? En 2017, à l'occasion des législatives, 38,65% des électeurs de Valmont avaient pris part au vote au dernier round, en d’autres termes 884 électeurs s'étaient déplacés dans leur bureau de vote. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Valmont sera dévoilé ce dimanche ! Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de cette seconde étape des législatives 2022 à Valmont, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice les finalistes qualifiés il y a 7 jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de deuxième tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Valmont - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Valmont aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Hélène Zannier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alexandre Loubet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Valmont - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Valmont

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Valmont Alexandre Loubet (Ballotage) Rassemblement National 33,80% 32,53% Hélène Zannier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,08% 25,55% Luc Muller Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,72% 21,79% Anne Boucher Les Républicains 15,95% 9,80% Clément Galante Reconquête ! 5,11% 6,57% Hervé Hocquet Droite souverainiste 2,13% 3,13% Diane Bousset Divers extrême gauche 1,21% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Valmont Taux de participation 40,56% 42,55% Taux d'abstention 59,44% 57,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 2,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,31% Nombre de votants 36 296 983

Le résultat de la législative à Valmont est tombé. À Valmont, les 2310 citoyens rattachés à la 7ème circonscription de la Moselle ont penché pour le candidat Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription de la Moselle s'élève à 57%. Alexandre Loubet a effectivement rassemblé 33% des voix au sein de la commune. Hélène Zannier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Luc Muller (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 26% et 22% des votes. Reste à savoir si les électeurs des 106 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Valmont.

Législatives 2022 à Valmont : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31,3% des suffrages au premier tour à Valmont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et celui qui fut le troisième homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 22,2% et 20,9% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Valmont grâce à 52,4% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 47,6% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les inscrits sur les listes électorales de Valmont prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.