Résultat de la législative à Villeneuve-sur-Aisne : 2e tour en direct

Le potentiel avant ces législatives à Villeneuve-sur-Aisne pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait être évalué à 16,03% dans la commune. Un chiffre correspondant à la somme des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Villeneuve-sur-Aisne, les voix qui s'étaient finalement portées sur le bloc insoumis au premier tour de la législative étaient pourtant de 15,67% il y a sept jours. La Nupes finissant ainsi hors du podium.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première position à Villeneuve-sur-Aisne

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone cachent quelquefois des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Villeneuve-sur-Aisne. Le 12 juin dernier pour le 1er tour, les électeurs de Villeneuve-sur-Aisne ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 28,94% des bulletins de vote. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,76% des suffrages. La candidature Les Républicains décroche 22,36% des voix.