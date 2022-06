Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Villeneuve-sur-Aisne comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 10,13% des suffrages en avril dernier dans la localité. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,55% et 1,61% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,16% à gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Villeneuve-sur-Aisne ?

Au précédent scrutin, à Villeneuve-sur-Aisne, Marine Le Pen obtenait meilleure place au 1er round de l'élection avec 39,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,46%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 10,13% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,05%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Villeneuve-sur-Aisne ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a chuté à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.