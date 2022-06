Résultat de la législative aux Mathes : 2e tour en direct

19/06/22 13:05

Le second tour des élections législatives aux Mathes aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat de l' élection législative 2022 aux Mathes est tombé. Les 2200 électeurs des Mathes votant dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime se sont tournés vers le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote des Mathes. Les citoyens de 73 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. L'abstention représente 46% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime (soit 1 004 non-votants). Christophe Plassard a amassé 29% des suffrages. Il arrive devant Séverine Werbrouck (Rassemblement National) et Didier Quentin (Les Républicains) qui ramassent respectivement 27% et 18% des suffrages.

Quel candidat les habitants des Mathes mettront-ils en première place des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 29% des voix au premier tour aux Mathes, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et Éric Zemmour avaient obtenu 28% et 12% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle des Mathes grâce à 50% des suffrages, abandonnant donc 50% des votes à Marine Le Pen. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?