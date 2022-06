Résultat de la législative à Aniche : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aniche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À Aniche, des sondages tout aussi pertinents ? Le président sortant avait obtenu 14,74% des voix à Aniche, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN enregistrait 44,63% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,82% (contre 22%). Les indications nationales des derniers jours modifieront peut-être ces équilibres lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - À Aniche, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? L'un des facteurs importants de ces législatives sera le taux de participation à Aniche. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment capable de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Aniche. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 32,57% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 32,55% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Aniche ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 65,61% des inscrits sur les listes électorales d'Aniche avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 62,2% au second round. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Aniche pour ces législatives 2022 Les paramètres de ces élections législatives à Aniche sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un chiffre plus faible que celui du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Aniche

Les élections législatives 2022 auront lieu à Aniche comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Antoine Stathoulias Ecologistes Chantal Rybak Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alain Bruneel Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Marchio Rassemblement National Mady Dorchies Les Républicains Delphine Zagacki Parti radical de gauche Éric Pecqueur Divers extrême gauche Tanneguy Adriencense Reconquête !

Législatives 2022 à Aniche : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 45% des voix au premier tour à Aniche, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et celui qui était candidat à un second mandat avaient obtenu 21% et 15% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Aniche avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 70% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 30% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Aniche (Nord) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.