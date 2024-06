En direct

19:50 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Guesnain ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Guesnain, le binôme Nupes avait en effet glané 51,14% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 5,22% à Guesnain. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 9,18% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 14,05% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 29% cette fois.

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Guesnain en 5 ans Alors que retenir de tous ces données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à environ 40% à Guesnain ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Guesnain début juin ? Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 828 votants de Guesnain se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a glané ainsi 49,7% des voix devant Léon Deffontaines à 14,05% et Manon Aubry à 9,18%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Guesnain lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen cumulait déjà 40,36% au premier tour contre 22,2% pour Jean-Luc Mélenchon et 15,5% pour Emmanuel Macron sur le podium. Fabien Roussel héritait de la quatrième place avec 9,87% des voix pour sa part. Rebelotte pour la candidate du RN au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 65,07%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Guesnain Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Guesnain, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 30,56% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 51,14% pour Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 60,78%. Alain Bruneel s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Guesnain : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Guesnain comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 656 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 95 entreprises, Guesnain offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,22% des résidents sont des enfants, et 27,15% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 122 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 847 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,89%, synonyme d'une situation économique mitigée. Guesnain manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Guesnain : ce qu'il faut retenir À Guesnain (59287), l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute la participation. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,4% au premier tour et seulement 51,94% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 24,65% des personnes aptes à voter dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,87% au premier tour.