En direct

19:51 - À Lallaing, qui va rafler les voix de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 4,78% à Lallaing pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 17% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Lallaing, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,14% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Lallaing Que peut-on déduire de toutes ces statistiques ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Lallaing entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 60% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du Rassemblement national à Lallaing le 9 juin Regarder quelques jours en arrière peut sembler d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Dans le détail, 1244 électeurs de Lallaing ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a enregistré 58,87% des voix contre Manon Aubry à 8,09% et Valérie Hayer à 6,58%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Lallaing au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne de l'ancien Front national obtenait 49,1% au premier round contre 17,28% pour Jean-Luc Mélenchon et 15,84% pour Emmanuel Macron sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,06% des voix. Nouvelle déflagration de la cheffe du RN au deuxième tour devant Macron avec 70,23%.

12:32 - Quel score à Lallaing pour le RN au premier tour ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Lallaing en 2022 lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord, c'est Matthieu Marchio qui arrivait en tête au premier tour avec 47,89%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,72%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Lallaing : ce qu'il faut savoir Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Lallaing, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 6 250 habitants répartis dans 2 902 logements, cette ville présente une densité de 1033 hab par km². Ses 221 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 18,71% des résidents sont des enfants, et 27,02% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 120 personnes (1,90%) favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 667 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 19,93%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Lallaing s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Participation à Lallaing : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Durant les européennes du mois de juin 2024, parmi les 4 675 personnes en âge de voter à Lallaing, 53,63% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,16% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,91% au premier tour et seulement 60,5% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Lallaing cette année ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.